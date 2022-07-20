عبدالله الرويشد يوجه رسالة شكر لجمهوره.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج الفنان عبدالله الرويشد في بثٍّ مباشرٍ على صفحته في “إنستجرام”، شكر فيه متابعيه على سؤالهم عنه، وتهنئته بـ “يوم ميلاده”.

وقال الرويشد: “حبابيي، إن شاء الله أشوفكم قريب. أنا حبيت أشكركم، وأقولكم كل عام وأنتم بخير، وآسف إني ما رديت عليكم بتويتر وإنستجرام، ومن خلال هذا اللايف أحب أشكركم جميعاً، ما قصرتوا، والله يخليكم لي”.

وأضاف “أحب أشكر كل من عايدني بعيد ميلادي، وقالوا إني ما رديت. بالعكس أنا الآن أرد، ومن أمس وأنا أحط لايك، وتعبت من كثر ما حطيت، وإن شاء الله نفرح بمناسبة سعيدة دايم لكم”.

يذكر أن الفنان عبدالله الرويشد أحيا حفلاً في الكويت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحديداً في 13 يوليو الجاري، قدَّم فيه باقةً من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، واستعرضت خلال الحفل شاشات المسرح صوراً للفنان برفقة عديدٍ من الملحنين والفنانين والفنانات، إلى جانب صورٍ قديمة له من بداياته الفنية.