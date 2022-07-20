أحمد فلوكس يعلن قراره : ” أتوب إلى الله توبة نصوحة “

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 06:58 مساءً - كشف الفنان ” أحمد فلوكس ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن قراره بإعلان توبته إلى الله (توبة نصوحة) على حد وصفه، موجها رسالة إلى كل من أساء إليهم طلب من خلالها مسامحتهم له .

فكتب أحمد فلوكس قائلا : ” أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله .. لقد قررت أن أتوب إلي الله توبة نصوحة، راجيا مغفرته وأن أبذل كل ما في وسعي علي أن أكون علي الصراط المستقيم ” .

وتابع : ” ارجو لأي شخص أسأت له في يوم من الأيام وحدث مني أي شئ أن يغفر لي .. مسامح كل الناس ولا أريد شئ من أحد وادعو لكل من عرفتهم في حياتي أن الله ينورهم كما أنار لي طريقي وأن يهديهم ” .

واختتم أحمد فلوكس منشوره مطالبا الجمهور بالدعاء له : ” دعواتكم أن يثبتني وبدعيلكم من قلبي .. يا رب يغفرلي ويغفرلكم .. تحياتي للجميع ودعواتكم ” .