شكرا لقرائتكم خبر عن The Chainsmokers يحيون حفلا مسجلا فى الفضاء عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر ثنائى فريق The Chainsmokers إلى الفضاء لتقديم عرض مسجل خلال عام 2024، وستكون هذه هى المرة الأولى التى يؤدى فيها فنان فى الفضاء.

ووفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، يعتزم الثنائى المؤلف من درو تاجارت وأليكس بال الدخول فى كبسولة مضغوطة مربوطة بمنطاد الستراتوسفير لـ تقديم حفل من ما يقرب من 20 ميلًا فوق الأرض، بالشراكة مع شركة السياحة الفضائية وورلد فيو.



The Chainsmokers

وقال Chainsmokers فى بيان: "لطالما حلمنا بالذهاب إلى الفضاء ونحن متحمسان للتعاون مع World View للحصول على هذه المغامرة، نحن نعلم أن المنظر بين الأرض والفضاء سيكون مذهلا وملهما ونأمل الاستفادة من هذه الرحلة للإبداع فى المشاريع المستقبلية".

وأضاف ريان هارتمان، الرئيس التنفيذي لشركة World View: "تأمل الشركة أن يلهم الحدث فنانين آخرين للقيام بشيء مختلف عما كانوا سيفعلونه، الوصول إلى جمهور Chainsmokers يساهم في مهمتنا، وهو شيء ألهمني به شخصيا ومتحمس له".

وأخبر هارتمان أسوشيتد برس أيضًا أن اختياره لإرسال Chainsmokers إلى الفضاء كان فى محاولة لإثارة الجماهير الأصغر سنًا حول السفر إلى الفضاء لـ تأثره بابنه الأصغر.