شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلي يطرح أحدث أغانيه "دوم دوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمود العسيلى على يوتيوب مؤخراً أحدث أعماله الغنائية، أغنية تحمل اسم "دوم دوم"، من كلمات الشاعر تامر حسين، و يتعاون فيها عسيلى مع الملحن عزيز الشافعي، ومن توزيع موسيقى أحمد طارق يحيى وتم طرحها أيضا على محطات الراديو المختلفة.

يذكر أن آخر أغاني العسيلي كانت بعنوان "مسيكب" من كلمات الشاعر فلبينو، ألحان محمود العسيلي، توزيع رامي سمير.. وتقول كلمات "دوم دوم":..

لفت .. دماغي لفت .. بقيت ماشي ياحبيبي بتلفت .. همومي خفت .. همومي خفت.. و ايدي جت في ايديك فـ اتدفت .. فيه انهيار وفيه سهر بالليل قلبي اتغفل تغفيله

.. عقلي طار رامي نفسه في نار و بقي طار ده بقي طار .. باختصار يا ماشاء الله عليه طبال ..علي حبك قلبي اتسستم .. كده قلبي طلع من الأوم الأوم .. بقي زي الطبلة يدوم دوم .. رك رك رك دوم دوم .. دوم دوم رك دوم دوم".

وأحيا العسيلى آخر حفلاته في الأردن الشهر الماضى، وأشعل الأجواء فيها بأشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور ونشر صور الحفل من خلال حسابه بموقع إنستجرام وعلق عليها بـ"شكرًا جمهور الأردن العظيم على حسن الاستقبال والدفء و المحبة الكبيرة اللي أنا متعود عليها منكم.. أشوفكم قريب تاني إن شاء الله".