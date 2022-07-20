شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية فنية وطنية للموسيقى العربية بالأوبرا فى ذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفالية وطنية بمناسبة الذكرى 70 لثورة 23 يوليو المجيدة ويحييها نجوم فرق الموسيقى العربية بمشاركة كورال أطفال الأوبرا تدريب سهير حسين وقيادة المايسترو صلاح غباشى وذلك لى الثامنة مساء السبت 23 يوليو على مسرح النافورة وذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وقالت وزيرة الثقافة أن خطط إعادة إحياء وتنشيط الذاكرة الوطنية للمجتمع مستمرة، وأضافت ان ثورة 23 يوليو حاضرة فى وجدان الشعب المصرى باعتبارها مصدراً للإرادة والالهام وباعثاً للابداع فى مختلف المجالات، مشيرة أن رعايتها للفكر أدى إلى ازدهار الثقافة وخلق أعمالا خالدة عبرت عن جزء من ملامح المشروع الثورى القومى الطامح الى التنمية والبناء .

تبدا الإحتفالية بفيلم تسجيلى من إعداد استوديو المونتاج بالأوبرا يستعرض مسيرة ثورة 23 يوليو منذ انطلاقها مرورا بمراحل الاصلاح الذى تبعها ثم تعزف الفرقة بانوراما وطنية ويشدو ، وليد حيدر ، حسام حسنى ، أميره أحمد ، صابرين النجيلي ، مؤمن خليل والواعدة بسملة كمال الحائزة على جائزة الدولة للمبدع الصغير واحدى مواهب كورال اطفال الاوبرا للموسيقى العربية بنخبة مختارة من الاعمال الوطنية للعمالقة من الشعراء والملحنين والمطربين والتى واكبت احداث الثورة وجسدت مشاعر ابناء الوطن تجاهها موسيقي دموع في عيون وقحه ، الله يا بلادنا الله ، ام البطل ، حبايب مصر ، لو عديت ، ع الدوار ، إبنك يقولك يا بطل ، دولا مين ، صورة ، لفي البلاد يا صبيه ، يا حبيبتي يا مصر ، مصر التي في خاطري ، ع الربابة ، المصريين ، بالأحضان ، يا أغلي إسم في الوجود .