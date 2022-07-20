شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يروج لحفله الغنائى فى تونس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم صابر الرباعى، لحفله الغنائى اليوم فى تونس فى افتتاح مهرجان أم الزين الدولى، وكتب صابر قائلا:"موعدنا معكم بحفل افتتاح مهرجان أم الزين فى تونس".

وطرح النجم صابر الرباعي أحدث أغانيه على يوتيوب التي تحمل اسم "الشياكة" من كلمات هاني عبد الكريم وألحان مدين وتوزيع عمرو الخضري، وتقول الأغنية: الشياكة والجمال ده مش مجرد صدفه واحده دانت كل دقيقه تحلى طب قولي ليه المظاهر دي بدايه وانت ظاهر مالبدايه عالموضه انت ولا ساحر ولا انت إيه يحق لجمالك متشغلش بالك يا سايق دلالك ولايق عليك.

كما طرح الرباعى، أغنية تحمل اسم "سلملى"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوى.

وكان صابر الرباعي قد أحيا حفلا غنائيا في باريس منذ أيام، حيث كشف عن فيديو وصوله للمطار من خلال حسابه على انستجرام، وعلق عليه: " وصلنا عاصمة الحب والجمال باريس لإحياء حفل بقاعة العروض الموسيقية..الشهيرة Les Folies Bergère ....ان شاء الله بتكون ليله من العمر مع الجمهور الغالي