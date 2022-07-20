رسالة رومانسية من مجدي كامل لزوجته مها أحمد : ” لولاكي ما كنت أنا “

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 05:51 مساءً - احتفل الفنان ” مجدي كامل ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بعيد ميلاد زوجته الفنانة ” مها أحمد ” .

وتضمن المنشور صورة لمجدي كامل برفقة مها أحمد، وكتب في تعليقه عليها مهنئا زوجته بعيد ميلادها : ” كل سنة وانتِ طيبة يا مها وعقبال مليون سنة ” .

وتابع : ” عشرة العمر، الجدعنة، وبنت البلد، الزوجة والصديقة والسند والضهر .. كل سنة وأنتِ منورة الدنيا من أحسن لأحسن .. لولاكي ما كنت أنا .. الحمد لله، يارب توفيقك ” .