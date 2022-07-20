شيرين عبد الوهاب تسخر وتتنمر على حسن أبو السعود .. وأسرة الراحل ترد : ” قلة الأصل زايدة وقلة الأدب مسكوت عنها “

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 05:51 مساءً - ردت أسرة الموسيقار الراحل ” حسن أبو السعود ” في بيان لها على تصريحات الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” في الساعات الماضية في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” .

والتي تضمنت تنمرا وسخرية على الراحل حسن أبو السعود بعد أن شبهت شيرين نفسها به بسبب زيادة وزنها في الفترة الأخيرة عقب أزمتها مع طليقها حسام حبيب فقالت : ” أنا كنت زي البدر ولما عاشرته بقيت شبه حسن أبو السعود ” .

وجاء في البيان : ” في ميزان الإنسانية إيه قيمة الموهبة إذا اقترنت بالإساءة والأذى؟ .. التنمر والسخرية من الناس عيب، بس العار الحقيقي التنمر والسخرية من شخص ميت .. ومش هقول شخص واكلين معاه عيش وملح وله فضل علينا لأن قليل الأصل ممكن يتناسى وينكر ده عادي ” .

وتابع : ” لأن الإساءة لشخص ميت مستوى أكثر انحداراً من الشر والدناءة .. وقت الحساب، المسيء هيقول لربنا إيه، هيقوله لأ متحاسبنيش إني بتريق على ميت وبجرحه وبجرح محبيه وأسرته، أصل أنا موهوب أو مشهور أو غني؟ لأ متحاسبنيش أصل أنا أحسن فنان في الكون؟؟ ” .

وأضاف : ” للأسف المسيء في ابتلاء شديد، مش فاهم إنه عمال يحفر ويوسع في الحفرة لنفسه .. للأسف الشر زايد وقلة الأصل زايدة وقلة الأدب مسكوت عنها وكمان الأفاقين ماسكين راية دفاع مستديم عن الظلم والإيذاء ” .

وواصل : ” ميزان وبيتملي .. ربنا يجعل وجع قلبي ودعائي الليلة دي وليالي قبلها بسبب الإساءة المتكررة والحقد الظاهر في الطاقة والكلام من نصيب أي وكل مُسيء ” .

واختتم البيان : كلمة أخيرة .. حسن أبو السعود الله يرحمه شكلاً كان قمر وشخصيةً، كان دمه سكر وطيب وكريم ومتواضع ومثقف وبيتكلم 3 لغات أجنبية بطلاقة ولبق وذوق فمش ممكن هتكوني شبهه في يوم من الأيام ” .