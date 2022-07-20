فيكتوريا بيكهام رسميا ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن منظمو أسبوع الموضة في باريس الأربعاء أن فيكتوريا بيكهام ستنضم إلى القائمة الرسمية للمصممين المشاركين في هذا الحدث، من خلال عرض حي على المنصة خلال الخريف المقبل.

قدّمت المصممة البريطانية والنجمة الغنائية السابقة في فرقة “سبايس غيرلز”، في الماضي عروضاً لأزيائها في لندن ونيويورك، لكنها لم تنظم أي عرض أزياء بصورة حضورية منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وستقدّم بيكهام مجموعتها الفاخرة الجديدة خلال عروض الملابس الجاهزة النسائية لربيع 2023، والتي ستقام في الفترة ما بين 26 أيلول/سبتمبر و4 تشرين الأول/أكتوبر.

استقطب أسبوع الموضة في باريس عددا من المواهب البريطانية مؤخرا، بينهم المصمم الرجالي الصاعد كريغ غرين الذي عاد إلى منصة العروض في حزيران/يونيو، أيضا للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء.

وأقامت بيكهام عرضا حضورياً لعلامتها التجارية الفاخرة في لندن في شباط/فبراير 2020، ثم قدمت عروضاً عبر الإنترنت في أيلول/سبتمبر 2020 وشباط/فبراير 2021.

لكنها كانت غائبة بشكل ملحوظ عن أسبوع الموضة في لندن في شباط/فبراير الماضي، بعد أن ذكرت سابقا أن التكاليف المرتفعة تجعل من الصعب تقديم عروض حية.

انضمت بيكهام إلى برنامج أسبوع الموضة في لندن في 2018 للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق علامتها التجارية، بعد سنوات من المشاركة في عروض في نيويورك.