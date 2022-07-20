براد بيت بإطلالة صادمة.. تنورة وسترة زهرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ النجم العالمي براد بيت الجمهور بأحدث إطلالة له، بعدما ظهر في تنورة نسائية باللون البني مع سترة باللون الزهري في العرض الأول لفيلمه الجديد “Bullet Train”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور بيت مستعرضاً الوشوم الموجودة على ساقيه، والتي تشبه جماجم الحيوانات.

وقال براد بيت عند سؤاله عن سبب ارتدائه التنورة: “أردت الحصول على نسمة باردة”، بحسب موقع “نيوزويك” الأميركي.

وانضم إلى براد بيت على السجادة الحمراء، أبطال الفيلم: جوي كينج، وزازي بيتز، وآرون تايلور جونسون، وبريان تايري هنري، بالإضافة إلى المخرج ديفيد ليتش وزوجته كيلي ماكورميك، التي عملت كأحد منتجي الفيلم.

ويلعب براد بيت في الفيلم دور قاتل غير محظوظ يصمم على أداء وظيفته بعدما خرج عدد كبير من منافسيه من المهنة. ولكن القدر يضعه في مهمته الأخيرة في مسار تصادمي مع قاتلين من جميع أنحاء العالم يتصارعون على أسرع قطار في العالم.

وسيُطرح الفيلم في دور السينما في 5 آب (أغسطس) وهو من بطولة ساندرا بولوك التي غابت عن العرض الافتتاحي للفيلم.