بعد الوعكة الصحية.. جاستن بيبر يستأنف جولته العالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد موقع “فاريتي” الأميركي أن النجم العالمي جاستن بيبر سيستأنف جولته العالمية “Justice” في نهاية الشهر الحالي بعد تأجيلها مطلع الشهر الماضي بسبب تشخيص إصابته بمتلازمة رامسي هانت.

وسيحتفل المغني بعودته في مهرجان لوكا الصيفي في إيطاليا وسيستمر في تقديم عروضه في جميع أنحاء أوروبا وأميركا الجنوبية وجنوب إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأستراليا ونيوزيلندا.

ويأتي ذلك بعدما كشف مغني الراب الأميركي أشر أن زميله وصديقه جاستن بيبر “يتمتع بصحة رائعة” وأضاف أنه وبيبر تمكنا أخيراً من التسكع أثناء العطلة بعد تحسنه.

يشار إلى أن الفنان العالمي كان قد كشف عن إصابته بشلل في نصف الوجه بعد إلغاء حفلاته. وقال في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”: “من الواضح أنكم ترون وجهي، لدي متلازمة يطلق عليها رامسي هانت، وهي عبارة عن فيروس يهاجم أعصاب الأذن والوجه، وتسببت في إصابتي بشلل في وجهي”.

وتشكل متلازمة “رامسي هانت” اضطراباً عصبياً نادراً يتميز بطفح جلدي يحدث حول الأذن أو الوجه أو الفم وشلل في العصب الوجهي. وتحدث المتلازمة بسبب فيروس الحماق النطاقي، وهو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء.