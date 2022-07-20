حميد الشاعري يتعرض لوعكة صحية.. هل أصيب بكورونا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار المطرب الكبير حميد الشاعري، حالة من القلق الشديد بين جمهوره، بعدما أعلن نجله نديم الشاعري عن تعرضه لوعكة صحية، حيث نشر صورة له عبر “فايسبوك”، أعلن خلالها تمنياته له بالشفاء من دون الكشف عن أي تفاصيل.

وتداول عدد من وسائل الإعلام المصرية، أنباء حول إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذي نفاه نجله، في تصريحات خاصة مع “النهار العربي”، مؤكداً أنه بخير. وقال: “الحمد لله، لقد تحسن بشكل كبير، أطمئن الجميع بأنه بخير ولا داعي للقلق، لكنه تعرض إلى وعكة صحية أمس”.

وأضاف: “الطبيب المعالج أكد أنه ليس مصاباً بفيروس كورونا، بعدما أصيب بنزلة برد شديدة، لكنه في المنزل الآن، حيث حالته أفضل، بعد اتباع تعليمات الطبيب”.

كما حرص مدير أعماله طاهر فوزي، على تكذيب أنباء إصابته بكورونا، معلناً عن تطورات حالته، قائلاً: “أطمئنكم على الكابو حميد الشاعري، الحمد لله صحته بخير، حالته اتحسنت، إنه في البيت، لكن الدكتور منع عنه الزيارة”.

وأضاف: “الله سيتم شفاءه كاملاً، بدعوات حضراتكم مع كل محبيه وجمهوره، كانت نزلة برد شديدة، فتم العزل والالتزام مع متابعة الدكتور حتى التعافي بشكل تام… شكراً لحضراتكم، قريباً الكابو سيطمئنكم بنفسه”.