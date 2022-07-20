ريكي مارتن يمثل أمام المحكمة بشأن أمر بعدم التعرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المقرر أن يمثل المغني والممثل ريكي مارتن يوم الخميس أمام محكمة في بورتوريكو حيث سيقرر قاض ما إذا كان سيمدد أمرا بعدم التعرض لرجل قال إن مارتن تحرش به، وهو اتهام نفاه مغني البوب الشهير.

وأصدر القاضي رايزا كاجيجاس الأمر في الثاني من يوليو تموز بعد أن قدم الرجل شكوى بشأن واقعة عنف منزلي قال فيها إنه يخشى على سلامته لأن مارتن رفض قبول قراره بإنهاء علاقة عاطفية استمرت سبعة أشهر.

وذكر الرجل أن مارتن استمر في الاتصال به وتسكع أمام منزله.

وقال خواكين مونسيرات، أحد محاميي مارتن، إن الشكوى مدنية وإنه لم يتم توجيه أي تهم جنائية بحق مارتن.

ولم يتم الكشف عن اسم الرجل بموجب قوانين مكافحة العنف المنزلي.