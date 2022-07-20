الصورة الأولى لكيفانش تاتليتوغ وبيرين سات من كواليس فيلمهما الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن لفهة عشاق الممثل التركي الوسيم كيفانش تاتليتوغ، وزميلته الممثلة بيرين سات، لعودتهما لتشكيل ثنائي فني من جديد دفعتهما للبحث عن أي صورة تجمعهما سويةً خلال تصوير فيلمهما الجديد، وهو ما دفع إحدى الصفحات المهتمة بالدراما التركية عبر موقع “إنستغرام”، للتباهي بكونها تقوم بنشر أول صورة تجمع الثنائي الشهير معاً من موقع التصوير.

ورغم أن الصورة لم تظهر معالمهما بشكل واضح، والتقطت من مسافة بعيدة على أحد الشواطئ التي يتم التصوير فيها إلا أنها لاقت انتشاراً واسعاً عبر منصات “السوشيال ميديا”، خاصةً تلك المهتمة بأخبار النجمين الشهيرين.

وفي سياق متصل، رشحت مختلف المصادر التركية أن الفيلم الذي سيظهر به الثنائي كيفانش وبيرين، والذي سيعرض عبر منصة نتفليكس سيحكي قصة حب تجمعهما، مستوحاة من إحدى الروايات الشهيرة، أو أنه يستمد قصته الرئيسية من مسلسل “العشق الممنوع”، الذي شغل العالم إبان عرضه قبل سنوات طويلة، واعتبر سبباً رئيسياً للشهرة الواسعة التي يتمتع بها الممثلان التركيان.

وفعلاً، انطلق تصوير الفيلم الذي ستصور مشاهده بين إسطنبول ونيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي سياق متصل، عانى الممثلان كثيراً وتصديا للشائعات التي ربطتهما بعلاقة حب كبيرة، رغم أن بيرين متزوجة من المغني التركي، كنان دوغلو، وتعيش معه حياة سعيدة ويرتبط كيفانش كذلك بعلاقة رائعة مع زوجته عارضة الأزياء التركية باشاك ديزر، إضافة لتعلقه الكبير بطفله الذي اشترى له يختاً ثميناً ومنزلاً في لندن.

ولا يخلو أي لقاء صحافي لأحدهما من تكرار نفس السؤال حول هذه العلاقة المزعومة، وهو الأمر الذي أغضب كيفانش عند سؤال أحد الصحافيين له عن علاقته ببيرين سات، والشائعات التي ربطت بينهما، فرد قائلاً: “بيرين سات ليست حبيبتي.. أنا متزوج”.

كما أكدت بيرين أنه لا توجد علاقة حب بينهما، فهي أيضاً متزوجة، لكن هذا لا يلغي اعتزازها بكل فريق عمل المسلسل، وكيفانش منهم، بل أهمهم.