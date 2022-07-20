“اصعد للكمر”.. تُهدي جمهورها أغنية عراقية جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة رحمة رياض أغنيتها الجديدة باللهجة العراقية “اصعد للكمر” عبر المواقع الموسيقية وقناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

قدمت رحمة رياض أغنية “اصعد للكمر” بإحساس مرهف، وهي من كلمات حيدر الأسير، ألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي.

ولفتت رحمة رياض الانتباه من خلال الـ”ليريك فيديو” الجميل الذي يرسم وجهها بتقنية فنية عالية، والذي حصد آلاف المشاهدات والتعليقات الإيجابية منذ الدقائق الأولى على صدوره.

وتأتي أغنية “اصعد للكمر” ضمن مجموعة أغنيات متنوعة بين اللهجات العراقية والخليجية والمصرية واللبنانية التي تستعد لإصدارها في الفترة المقبلة.