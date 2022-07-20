“أرابيان نايتس” لـ ويل سميث يشعل “تيك توك”.. فما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر، بطريقة كبيرة عبر تطبيق “تيك توك” الشهير “ترند” جديد باسم “Arabian Nights”، وهي الأغنية الخاصة بفيلم “علاء الدين”، ويؤديها بصوته النجم العالمي ويل سميث.

وشارك في ترند “آرابيان نايتس” عدد كبير من الفتيان والفتيات بمختلف جنسياتهم، ولم يقتصر فقط على العرب.

وبدأ ترند Arabian Nights مع مسابقة الجمال العربي، التي استضافها تطبيق “تيك توك” واستخدم لها هاشتاج “arabiannights”.

ويتكون الفيديو من جزأين: الأول أن يصور الشخص نفسه بفلتر يظهر الصورة بجودة منخفضة في البداية، ثم يتم ضبط الجزء الثاني على لحن Arabian Nights، المأخوذ من فيلم ديزني “علاء الدين”، ويغير صاحب الفيديو مظهره بارتداء الزي العربي بلهجات شرقية وتغيير مستحضرات التجميل الخاصة به لتناسب مع “اللوك” العربي، واستخدام بعض الحُلي على الوجه ومقدمة الرأس.

وخلال أيام قليلة، شارك الآلاف في “الترند”، بفيديوهات، وأصبح هناك عدد ضخم من المشاركات.

كما لاقى التحدي دهشة وذهول مرتادي التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه يظهر الجمال العربي الحقيقي، بالإضافة إلى الصفات العربية المميزة.

وفيلم “علاء الدين والمصباح السحري” مأخوذ عن القصة الكلاسيكية الشهيرة، حيث (علاء الدين) طفل شوارع يجوب طرقات مدينة كبيرة مزدحمة مع صديقه المخلص القرد (آبو)، فيصادف الأميرة (ياسمين) ويقع في غرامها، لكنه يذهب إلى السجن ويتورط في مؤامرة لحُكم الأرض من تخطيط مستشار السلطان (جعفر)، بمساعدة مصباح غامض لديه قوى سحرية.

والفيلم من بطولة ويل سميث، مينا مسعود، ونعومي سكوت، وعدد كبير من نجوم هوليوود.