شيرين عن هذه الفنانة : ” قالتلي أنا نفسي اديكي حتة قلم واقولك فوقي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 03:50 مساءً - أشادت الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” بمواقف المحيطين بها من اصدقائها وجمهورها تجاهها لدعمها ومساندتها في أزمتها مع زوجها السابق الفنان ” حسام حبيب ” .

فقالت في مداخلتها الهاتفية لبرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” التي قدمت لها الشكر على سؤالها عنها في الفترة الماضية أنها والفنانة ” منة شلبي “والفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” دائما ما كانوا يطمئنون عليها .

وعن موقف الفنانة ياسمين عبد العزيز تجاهها قالت شيرين : ” وقفت معايا وقفة عمري ما هنساها .. جتلي قالتلي أنا مش صحبتك أوي بس أنا نفسي اديكي حتة قلم واقولك فوقي ” .

وخلال المداخلة وجهت لميس الحديدي سؤالا لشيرين حول طبيعة مشاعرها تجاه حسام حبيب بالوقت الحالي واستمرار حبها له لترد قائلة : ” حبته عقربة مش لاقية حتة تنام فيها .. أنا في حياتي ما اتأذيت من إنسان كده ” .

وأضافت : ” ده إنسان قلبه أسود وإنسان فاضي بيغتاب كل الناس ودي كانت علاقة سامة .. أنا اتجوز قرد من جنينة الحيوانات ومتجوزوش ” .

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد أثارت ضجة وحالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بتصريحاتها عن حسام حبيب والتي كشفت من خلالها عن العديد من التفاصيل حول علاقتهما للمرة الأولى واتهمته بالاعتداء الجسدي عليها وسرقة سيارة لها .