شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد موسى يجمع مصطفى شعبان وياسمين رئيس في "بابا المجال" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع الثلاثى المخرج أحمد خالد موسى، والنجم مصطفى شعبان، والنجمة ياسمين رئيس، مجدداً في مسلسل "بابا المجال"، المقرر أن ينافس من خلاله في دراما رمضان 2023، ويأتي اجتماع الثلاثة بعد نجاحهم في مسلسل "ملوك الجدعنة" العام قبل الماضى، ويأتي مسلسل " بابا المجال" التعاون الثانى بين المخرج أحمد خالد موسى ومصطفى شعبان وياسمين رئيس، خاصة أن هناك كيمياء تجمعهم ، لاسيما أنهم قدموا مسلسلاً ناجحاً وقت عرضه، وهو ما دفعهم لتجديد التعاون بينهم .

ويستمر مخرج العمل أحمد خالد موسى في المضي قدماً في ترشيح باقى فريق الممثلين للمسلسل والتعاقد معهم تباعاً، حيث تم وضع قائمة بأسماء الممثلين من المقررأن يتم العلان عنهم فور التعاقد مباشرة .



مصطفى شعبان والمخرج أحمد خالد موسى وياسمين رئيس

أحمد خالد موسى مشغول حالياً بتصوير مسلسل "مهب الريح" بطولة النجوم هند صبرى وماجد المصرى واياد نصار، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف والشباب، وهو المسلسل المأخوذ عن المسلسل الامريكى THE GOOD WAIF، وهو مسلسل مكون من 45 حلقة، وسيتم عرضه على 3 أجزاء ولكل جزء 15 حلقة .

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان مسلسل "دايمًا عامر"، والذى عرض رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.

يشار إلى أن ياسمين رئيس انتهت مؤخراً من فيلم "ضرب نار" ولم يعرض بعد، وهو من إخراج عمرو صلاح .