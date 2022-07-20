شكرا لقرائتكم خبر عن حفلان موسيقيين لفريق 2CELLOS فى مصر ودبي خلال شهر نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه الثنائي الشهير "لوكا سوليتش" و"هاوزر" إلى العالم العربي وتحديداً إلى سوما باي مصر ودبي، في شهر نوفمبر من العام الحالي، وذلك لإحياء حفلين ضخمين قبل حلّ الفريق رسمياً مع نهاية عام 2022، وذلك بعد أن أمضيا السنوات العشر الماضية معاً كفريق CELLOS2 وأدهشا العالم بتقديم موسيقا الروك على آلتي التشيللو وأصدرا ستة ألبومات حصدت مليارات المشاهدات والتفاعلات والبث المباشر عبر الانترنت وبيع أكثر من مليون تذكرة لحفلاتهم المباشرة.

وأعلنت مجموعة MBC عن تنظيم وتقديم الحفلين القادمين لـ CELLOS 2، في مصر يوم الجمعة 18 نوفمبر في سوما باي، وفي دبي يوم السبت 19 نوفمبر

وكان لوكا سوليتش وهاوزر قد كشفا للإعلام أن عام 2022 سيشهد ختام جولاتهما معاً كفريق وفي تصريحٍ لهما و قال النجمان " هذا العرض سيكون الأكبر لنا والأكثر حضوراً لنا ، لقد وصلنا إلى القمة وحققا معاً أفضل ما يمكن تحقيقه كفريق، وفي هذه الجولة ستتضمن العروض كل ما تعلمناه معاً في مشوارنا كفريق. العروض ستكون مليئة بالحماس ومؤثرة وعاطفية". وفيما أثار تصريحهما إقبالاً جماهيرياً منقطع النظير على حضور حفلات جولتهما العالمية الأخيرة هذا العام في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وإيطاليا والنمسا إضافة إلى دول شرق أوروبا، من المنتظر أن يلقى كل من حفل سوما باي مصر في18 نوفمبر ودبي في 19 نوفمبر حضوراً جماهيراً عربياً وعالمياً واسعاً، سيّما وأن شهر نوفمبر يعتبر بداية موسم الفعاليات في كل من مصر والإمارات.