شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: فرحت عندما علمت أن فيلم "بحبك" من إخراج وتأليف تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، "أصحاب لي شافوا فيلم تامر حسني الجديد بحبك وأعجبهم ... وفرحت عندما علمت أنه من إخراجه وتأليفه"



المستشار تركى آل الشيخ على فيس بوك

وتابع آل الشيخ، "يجب علينا دعم المواهب في افكارهم وتجاربهم ... وهذا الشي موجود في السينما العالمية ومعروفه ولايستغربونها ... لكن عندنا للاسف تجد من يتريق او يحاول ايجاد الاخطاء ... استمر ياتامر ولاتلتفت للوراء فالطريق امامك طويل ومليء بالابداع ان شاءالله"