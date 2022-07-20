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تركى آل الشيخ: فرحت عندما علمت أن فيلم "بحبك" من إخراج وتأليف تامر حسنى

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القاهرة - سامية سيد - قال المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، "أصحاب لي شافوا فيلم تامر حسني الجديد بحبك وأعجبهم ... وفرحت عندما علمت أنه من إخراجه وتأليفه"


المستشار تركى آل الشيخ على فيس بوك

 

وتابع آل الشيخ، "يجب علينا دعم المواهب في افكارهم وتجاربهم ... وهذا الشي موجود في السينما العالمية ومعروفه ولايستغربونها ... لكن عندنا للاسف تجد من يتريق او يحاول ايجاد الاخطاء ... استمر ياتامر ولاتلتفت للوراء فالطريق امامك طويل ومليء بالابداع ان شاءالله"

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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