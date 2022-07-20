هيفاء وهبي تحتلّ قلوب الملايين بـ”تيجي”.. رقم قياسي جديد على يوتيوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بحصد نجاح أغنيتها الجديدة “تيجي” وتصدّرها الترند في مختلف البلدان العربية وضمن الترند الموسيقي لموقع “يوتيوب” حول العالم.

وحققت أغنية “تيجي” أكثر من 10 ملايين مشاهدة بعد 10 أيام فقط من صدورها على قناة هيفاء وهبي الرسمية بموقع “يوتيوب”.

هيفاء عبّرت عن سعادتها بالنجاح الكبير لأغنية “تيجي” ووصولها إلى هذا الرقم القياسي بنسبة المشاهدة من خلال منشور عبر حسابها بموقع “إنستغرام” حيث قالت: “تواصل Tigi كسب القلوب والإحصاءات.. 10 مليون شكرا لك”.

وتحظى أغنية “تيجي” بتفاعل كبير من الجمهور على السوشيل ميديا، إذ تنتشر الأغنية على مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية التي تحمل جرعة زائدة من الحب والفرح والطاقة الإيجابية.

يذكر أن هيفاء وهبي صورت فيديو كليب “تيجي” في أجواء شبابية جذّابة، تليق بالأغنية الراقصة التي انطلقت فور صدورها مبشارةً إلى نوادي السهر بفيديوهات نشرها الفانز وملأت السوشيل ميديا.