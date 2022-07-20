شكرا لقرائتكم خبر عن عشرة العمر وبنت البلد السند.. مجدى كامل يحتفل بعيد ميلاد زوجته مها أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحتفل الفنان مجدى كامل بعيد ميلاد زوجته الفنانة مها أحمد،عبر صفحتة الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات حيث نشر صورة تجمعهما معلقا : "كل سنة وانتى طيبة يامها وعقبال مليون سنة عشرة العمر الجدعة بنت البلد الزوجة والصديقة والسند كل سنة وانتي منورة الدنيا من احسن لاحسن لولاكي ماكنت انا الحمد لله يارب توفيفك"



بوست مجدى كامل