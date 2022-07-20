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شكرا لقرائتكم خبر عن عشرة العمر وبنت البلد السند.. مجدى كامل يحتفل بعيد ميلاد زوجته مها أحمد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أحتفل الفنان مجدى كامل بعيد ميلاد زوجته الفنانة مها أحمد،عبر صفحتة الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات حيث نشر صورة تجمعهما معلقا : "كل سنة وانتى طيبة يامها وعقبال مليون سنة عشرة العمر الجدعة بنت البلد الزوجة والصديقة والسند كل سنة وانتي منورة الدنيا من احسن لاحسن لولاكي ماكنت انا الحمد لله يارب توفيفك"
بوست مجدى كامل
كانت قد حرصت الفنانة مها أحمد، على تهنئة زوجها الفنان مجدى كامل، بعد حصوله على الدكتوراه مع مرتبة الشرف، تحت إشراف الدكتور أشرف زكى، حيث نشرت العديد من الصور الخاصة بحفل مناقشة رسالة الدكتوراه، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".