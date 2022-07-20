شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والد الموزع إسلام ساسو ظهر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع الموزع الموسيقى اسلام ساسو جثمان والده الذى وافته المنية اليوم بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء من منطقة صفط اللبن، وكتب إسلام ساسو عبر فيسبوك : "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل الي رحمة الله أبو إسلام ساسو والدفن بعد صلاة الظهر من صفط اللبن موقف الأتوبيس والعزاء بعد صلاة المغرب

ومؤخرا طرح الفنان محمد نور أحدث اغانية " سداح مداح " توزيع اسلام ساسو وهى أولى أغانى ألبومه الجديد "الحب"، والذي من المقرر طرحه خلال موسم الصيف الحالى، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع اسلام ساسو ، وميكس وماستر ياسر أنور وتم تصويرها على طريقه الفيديو كليب من كواليس فيلمه الجديد "الحب بتفاصيله"، إخراج محمد حمدى

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.