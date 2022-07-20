شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان: اشتغلت مع مروان حامد فى عمارة يعقوبيان وبعد 16 سنة فى كيرة والجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة سلوى عثمان عن المخرج مروان حامد وتعاملها معه فى بدايته من خلال فيلم "عمارة يعقوبيان"، وبعد مرور 16 عاما تعود للعمل معه مجددا من خلال فيلم "كيرة والجن"، والمعروض حاليا فى السينمات.

وقالت سلوى عثمان، خلال حوار ها مع تليفزيون ”الخليج 365”، مع الزميل بقسم الفن الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر: "اشتغلت مع المخرج مروان حامد فى بدايته، أول فيلم عمله "عمارة يعقوبيان"، وكنت بردوا بجسد شخصية والدة هند صبرى، وبعد مرور 16 سنة اشتغلت معه فى فيلم "كيرة والجن".

وأضافت: "مروان عنده موهبة كبيرة جدا، وعمل عمارة يعقوبيان بشكل حلو أوى وشكل فنى عظيم، وكل ما الإمكانيات بتطور هو كفنان بيطور ويكتسب خبرا، وهو عامل فيلم كبير وعظيم دلوقتى هو "كيرة والجن"، مش حاجة سهلة خالص صعب جدا، وفى نجوم كبار في الفيلم و مجموعة النجوم المتواجدة بقى له كيان أكبر وتقل و الإيرادات ما شاء الله من الأول محققه أرقام كبيرة والناس متشوقة للفيلم بقالها كتير".

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، وآخرون.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.