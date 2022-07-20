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شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج لبسها بلوزة وبنطلون على البلاج.. حكاية أزمة مايوه فاتن حمامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أحيانا ً تقع بعض الخلافات بين نجوم الفن وبين المخرجين أو المنتجين بسبب الاختلاف حول تصوير بعض المشاهد ، حين يعترض النجم على تصوير مشهد معين ويصرالمخرج على عدم التعديل على مشاهد العمل الفنى.
وكثيراً ما حدثت بعض الموقف التى اختلف فيها الفنان مع المخرج فى رؤيته للمشهد وطبيعته، ومن بين المواقف ما حدث بسبب تصوير مشاهد يلتزم فيها الفنان بملابس معينة أو بسبب القبلات أو غيرها، ومنها ما حدث بسبب اعتراض بعض الفنانات على ارتداء المايوه فى بعض المشاهد، وهو الجدل الذى لا يتوقف ويثور بين حين وآخر بأشكال مختلفة، والقضية التى كانت مثارة حتى فى زمن الفن الجميل وخصصت لها المجلات الفنية بعض الموضوعات لمناقشتها ورصدها.
ففى بداية الستينيات تناولت المجلات الفنية العديد من الأزمات التى حدثت بسبب المايوه وتسببت فى خلافات بين نجمات الفن وبعض المخرجين والمنتجين ، بل وأدت أحياناً إلى اعتذار الفنانات عن بعض الأعمال الفنية.