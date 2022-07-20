شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يحيى حفلاً غنائيًا ضمن مهرجان أم الزين الدولى بتونس .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب التونسى صابر الرباعى، حفلاً غنائياً ضمن حفلات مهرجان أم الزين الدولى بتونس، اليوم الأربعاء، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وطرح النجم صابر الرباعي أحدث أغانيه على يوتيوب التي تحمل اسم "الشياكة" من كلمات هاني عبد الكريم وألحان مدين وتوزيع عمرو الخضري، وتقول الأغنية: الشياكة والجمال ده مش مجرد صدفه واحده دانت كل دقيقه تحلى طب قولي ليه المظاهر دي بدايه وانت ظاهر مالبدايه عالموضه انت ولا ساحر ولا انت إيه يحق لجمالك متشغلش بالك يا سايق دلالك ولايق عليك.

وطرح مؤخرا الرباعى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "سلملى"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوى.

وكان صابر الرباعي قد أحيا حفلا غنائيا في باريس منذ أيام، حيث كشف عن فيديو وصوله للمطار من خلال حسابه على انستجرام، وعلق عليه: " وصلنا عاصمة الحب والجمال باريس لإحياء حفل بقاعة العروض الموسيقية..الشهيرة Les Folies Bergère ....ان شاء الله بتكون ليله من العمر مع الجمهور الغالي".

أما عن آخر حفلات النجم صابر الرباعى فى مصر، فكانت بمهرجان الموسيقى العربية ضمن فعاليات الدورة الثلاثين التى نظمتها دار الأوبرا المصرية.