شكرا لقرائتكم خبر عن 17مليون دولار فى 3 أيام لفيلم الدراما والإثارة Where the Crawdads Sing والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما والإثارة Where the Crawdads Sing إيرادات وصلت إلى 17 مليون و253 ألف دولار لـ 3650 دار عرض أمريكية، منذ طرح العمل الجديد منذ يوم 17 يوليو الجارى، ومن المقرر أن يصل الفيلم الجديد إلى عدد كبير من دور العرض خلال الفترة المقبلة، العمل من إنتاج شرككة سونى.

يدور فيلم Where the Crawdads Sing الجديد حول Kya Clark ، المعروفة باسم Marsh Girl من قبل سكان بلدة باركلي كوف، الغامضة والبرية، التى تخلت عنها عائلتها، العمل يعد قصة نضج لفتاة شابة ترعرعت في مستنقعات الجنوب في الخمسينيات من القرن الماضي، وبمرور السنوات الماضية، عندما تم العثور على جثة ميتة، ومرتبطة بشكل غير مفهوم بكيا، فإن مارش جيرل هي المشتبه به الرئيسي في قضية قتله.

فيلم Where the Crawdads Sing الجديد من بطولة كل من ديزي إدجار جونز، جاريت ديلاهونت، هاريس ديكنسون، ديفيد ستراثيرن، تايلور جون سميث، إريك لادن، أهنا أورايلي، مايكل حيات، جو كريست، تشارلي تالبرت، جيسون وارنر سميث، لوك ديفيد بلوم.