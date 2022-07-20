تعرفوا على “عبير” شقيقة رانيا فريد شوقي البعيدة تمامًا عن الأضواء.. نُسخة من والدها وحش الشاشة! – (صورة)

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 04:02 صباحاً - حقق أشقاء المشاهير العرب شهرة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهورهم في صور عديدة بجانب نجومنا، حيث بدا الشبه واضح عند بعضهم فأعتبرهم الروّاد “نسخة طبق الأصل”.

وهذا ما حدث مع الفنانة المصرية “رانيا فريد شوقي” حين قامت بنشر صورة حديثه لها مع شقيقتها “عبير فريد شوقي” البعيده تمامًا عن الوسط الفني، وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي برفقة شقيقتها الكبرى “عبير” في صورة هنأتها من خلالها بعيد ميلادها

من هي عبير فريد شوقي؟

عبير فريد شوقي هي مساعدة مخرج مصرية، وهي أبنة الممثل فريد شوقي، وشقيقة الممثلة رانيا فريد شوقي، ومن أشهر أعمالها، مسلسل العرضحالجي في عام 1992، وفيلم ليلة القتل في عام 1994، وفيلم الغاضبون في عام 1996.

رانيا فريد شوقي تكشف سبب رفض والدها دخولها عالم الفن

رانيا فريد شوقي أوضحت في لقاءها مع برنامج “بيت للكل” أن والدها الفنان الراحل فريد شوقي كان لا يرغب في دخولها عالم الفن، لكونه مدرك لطبيعة هذا العمل ومدى صعوبته، في وقت كانت حريصة الفنانة المصرية على بداية رحلتها مع الفن لذلك قد طلب والدها منها إنهاء دراستها كخطوة أولى ثم انتج لها أولى أفلامها.

فقالت رانيا فريد شوقي: “والدي الفنان فريد شوقي كان في البداية رافض أن أشارك في أعمال فنية، ليس بسبب رفضه للتمثيل بل كان يرى أن هذه المهنة شاقة وقادرة على التأثير على حياة الفنان بشكل كامل، وقد تتسبب في عدم تكوين أسرة، بينما كنت أرى نفسي ممثلة، في النهاية انتج لي فيلم (شربات)، بعدما اشترط أن أنهي دراستي في البداية”.

وقالت الفنانة رانيا فريد شوقي: إن والدى “فريد شوقي” كان حنين أوي علينا وكان عقابه ليا انه ميكلمنيش، معلقة : “لو كان وحش الشاشة فى البيت مكناش هنعيش هنمـوت أصلا

وأضافت: “من حب والدى للفن كان مبسوط إن ولاده فى المجال، وعبير كانت داخلة آداب إنجلش وسابت أولى ودخلت معهد فن.. اسمى رانيا فريد شوقى كان فخر ليها.. وكان سعيد جدا باسمى”.

وتابعت : “اسم والدى فتح ليا الباب بسرعة فى الانتشار فى المجال الفنى.. فاكرة عملت فيلم مغلف بالشوكولاتة فكنت عاملة راقصة محتشمة.

ومش لابسة بدلة رقص ولكن والدى زعل منى جدا وقال لى ليه تعملى كده والأب تغلب عن الفنان.. وأجمل أفلام لم تتعرض فى البيت يتفرج معانا جعلونى مجرما، والفتوة.. فريد شوقى أنتج 30 فيلما”.

آخر أعمال رانيا فريد شوقي

يُشار إلى أن آخر الأعمال الدرامية للفنانة المصرية رانيا فريد شوقي كان الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة“.

ومسلسل “أبو العروسة” بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي»، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

وتدور أحداث “أبو العروسة” في إطار اجتماعي حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وعدة مشكلات تواجه الموظف “عبد الحميد”، الذي يجسد دوره الفنان سيد رجب، وكيف تغيرت خلال الفترة الأخيرة بعد خروجه على المعاش.

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