شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة فى التصوير.. آنا دى أرماس تكشف عن الكواليس المثيرة لـ The Gray Man والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت آنا دى أرماس عن معاناتها مع مشاهد الأكشن والتدريبات الشاقة من أجل دورها في فيلم The Gray Man حي لا تزال تركض مثل الدجاجة علي حد تعبيرها.

وذكر موقع ديلي ميل أن آنا تلعب دورعميل وكالة المخابرات المركزية داني ميراندا، وكان عليها أن تخضع لتدريب مكثف لأداء الأعمال المثيرة المليئة بالإثارة.

‏The gray man هو عميل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كورت جينترى (يقوم بدوره رايان جوسلينج)، والمعروف أيضاً باسم Sierra Six، تم انتزاعه من سجن فيدرالى وتجنيده من قبل المسئول عنه، دونالد فيتزروي (بيلي بوب ثورنتون)، وكان جينتري قاتل مرتزقة يتمتع بمهارات عالية ومعتمد من وكالة المخابرات المركزية، ولكن الآن انقلبت الطاولة وأصبح هو الهدف، ويطارده لويد هانسن (كريس إيفانز) في جميع أنحاء العالم، وهو زميل سابق في وكالة المخابرات المركزية، والذي لن يتوقف عند أي شيء لقتله، بمساعدة العميلة داني ميراندا (آنا دي أرماس) التي تحمي ظهره.

يقوم بدور The Gray Man الممثل رايان جوسلينج ، وكريس إيفانز هو خصمه السيكوباتي في فيلم الإثارة الذي أنتجته نتفليكس و AGBO من إخراج أنتوني وجو روسو، بطولة آنا دي أرماس، مع ريج جان بايدج، بيلي بوب ثورنتون، جيسيكا هينويك، دانوش، واغنر مورا، وألفري وودارد. مستوحى من رواية THE GRAY MAN لمارك جريني، السيناريو من تأليف جو روسو وكريستوفر ماركوس وستيفن ماكفيلي.