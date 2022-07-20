شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق تم والاعلان قريبا - تعرف على صفقة بايرن ميونخ النارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق بايرن ميونخ الألماني محاولاته لتدعيم الفريق بالتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفةي الحالية من أجل تحقيق نتائج أفضل والعودة من جديد للمنافسة على لقب دوري ابطال اوروبا.

وانتشرت الفترة الماضية تقارير تؤكد اقتراب ماتياس دي ليخت مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي من الانتقال لصفوف بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي الحالي وهو ما سيتم بالفعل.

دي ليخت

دي ليخت على بعد خطوة من بايرن ميونخ

وأكد الصحفي فابريزيو رومانو أن الاتفاق قد تم بين جميع الأطراف وسيتم توقيع العقود الجديدة بين يوفنتوس وبايرن ميونخ من أجل انتقال دي ليخت.

وكتب رومانو عبر صفحته على تويتر:"تم توقيع جميع العقود بين يوفنتوس وبايرن ميونخ في صفقة دي ليخت".

وأضاف: "كما أن اللاعب الهولندي وقع عقود انتقاله إلى البافاري، وسيجري دي ليخت الجزء الثاني من الكشف الطبي، صباح اليوم الثلاثاء، ثم يغادر إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى الفريق".

عقد دي ليخت الجديد

وكانت قد أشارت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع يوفنتوس حول صفقة دي ليخت يوم الأحد الماضي مقابل 70 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو كمتغيرات.

وتشير التقارير أن عقد دي ليخت مع بايرن ميونخ سيكون حتى يونيو 2027 القادم ولمدة 5 مواسم.