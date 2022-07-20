شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أودينيزي يتعاقد مع المغربي آدم ماسينا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي أودينيزي الإيطالي عن ضم المغربي آدم ماسينا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي واتفورد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المغربي آدم ماسينا ينضم لـ أودينيزي

وانضم ماسينيا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أودينيزي حتى عام 2025 بعد هبوط واتفورد في الدوري الإنجليزي.



صفقات أودينيزي في الصيف

وتعاقد أودينيزي مع 6 صفقات قبل صفقة المغربي، وهم البرتغالي بيتو من بورتيمونينسي، والنيجيري ديستني أودوجي من هيلاس فيرونا.

بالإضافة إلى السلوفيني ياكا بيول من سسكا موسكو، والنيجيري فيستي إبوسيلي من براجا، والبرتغالي ليوناردو بوتا، والنمساوي ساندي لوفريتش من لوجانو.

ماذا قدم آدم مآسينا مع واتفورد:

ويلعب المغربي في مركز الظهير الأيسر، وخاض 90 مباراة بقميص واتفورد، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4، بينما سبق له اللعب لنادي بولونيا في 131 مباراة، وأحرز 4 أهداف وصنع 7.