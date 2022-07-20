نوال الزغبي تكشف عن برومو “حفلة”.. التشويق بأوجّه!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن الإعلان التشويقي الرسمي لفيديو كليب أغنيتها الجديدة “حفلة”، استعدادًا لطرح العمل يوم غد الأربعاء 20 يوليو بتمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت.

وظهرت نوال الزغبي في “برومو” كليب “حفلة” بإطلالة أنيقة أكثر من رائعة، ومعها مجموعة من النساء يحاولن إقناعها بالرد على الهاتف.

وكانت نوال قد كشفت خلال الساعات الماضية، عن الصورة الرسمية لأغنية “حفلة” على صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي، ممّا ضاعف من حماس المتابعين فتصدّر هاشتاغ “#حفلة” قائمة العبارات الأكثر تداولًا على موقع “تويتب” في لبنان ومصر والسعودية والإمارات وغيرها من البلدان العربية.

وتمثل أغنية “حفلة” التعاون الرابع بين نوال الزغبي وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد النجاح الكبير الذي حققاه معًا بعدد من الأعمال الفنية، وآخرها كان بأغنية “لسه باجي على بالك” التي صدرت في شهر مارس الماضي.

وبحسب ما صرحت به شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، تحمل أغنية “حفلة” النمط الموسيقي الإيقاعي السريع، وتُقدم من خلالها نوال الزغبي ستايل غنائي جديد عليها، من كلمات هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمر الخضري.

وصوّرت نوال كليب الأغنية في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني المبدع فادي حداد، واستغرق التصوير يومين، اليوم الأول داخل الاستديو، واليوم الثاني على البحر وسط أجواء حماسية تُوحي بمفاجأة كبيرة للجمهور في الوطن العربي.