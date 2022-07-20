شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال وعودة وسلاح.. القصة الكاملة لأزمة شيرين وحسام حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجّرت النجمة شيرين عبد الوهاب تفاصيل جديدة عن أزمتها مع طليقها حسام حبيب، مؤكدة قيام الأخير بسرقة سيارتها المرسيدس خلال تواجدها في الساحل الشمالي، وكشفت كواليس خلافها مع طليقها الفنان حسام حبيب فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لميس الحديدى" فى برنامج "كلمة أخيرة"، وقالت: "حسام سرق العربية من قدام البيت.. سرق العربية مستغلا تواجدى فى الساحل.. أنا خرجت من الجوازة دى بالوكسة والحسرة.. دا إنسان خطر، لازم أروح اتعالج من آثاره عليا".

بداية الأزمة بين شيرين وحسام حبيب بدأت بالتسجيل الصوتي المنسوب لوالد حسام حبيب يتحدث فيه في حوار صحفي عن علاقة شيرين وحسام حبيب ورغبة نجله حسام حبيب في الزواج مرة أخرى، وأنه متحكم في أموال شيرين.

وعلق حسام حبيب حينها في برنامج الحكاية مع عمرو أديب، أن هناك حملة ممنهجة ضد شيرين عبد الوهاب، وقال: "هناك من يرغب في تدمير شيرين عبد الوهاب، وهم أشخاص كانوا يعملون معها في الماضي، ولكن بسبب مواقف في العمل انتهت العلاقة بينهم، لذلك رسائل هؤلاء لها معظم الوقت أن وجودهم بجوارها كان مهم لها، وأن حياتها لم تعد طبيعية بعد خروجهم منها".





وفي عام 2021 أعلنت نضال الأحمدية عن انفصال شرين عبد الوهاب وحسام حبيب، ثم أكدت شيرين ذلك، وقبلها قالت نضال الأحمدية إنها في مكالمة بينهما أخبرتها شيرين أنها لم تعد مستعبدة.

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن تفاصيل انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب، وذلك خلال لقاء مسجل أجرته الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية معها.

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال حديثها مع نضال الأحمدية عن طليقها حسام حبيب: "أنا عايزة راجل مش ولد ابن أمه، حسام ابن أمه الحيلة الدلوعة، وحبي لحسام بقى زي السرطان، ورجوعي له محتاج معجزة من عند الله، هو الحيلة اللي عايز كلامه يمشي".

وفي أول ظهور لـ شيرين بعد انفصالها، خلال إحيائها حفلا غنائيا في أبوظبي، ظهرت بشكل فاجأ الجميع وهي حالقة لشعر رأسها، وقالت لجمهورها: "هتقبلوني بالشكل ده؟، أنا كدة فُقْت"، وتكهن الجميع حينها أن طليقها حسام هو من قام بفعل ذلك.

وفي بداية عام 2022 تجددت الأقاويل حول عودة الطرفين لبعضهما، مما جعل والد حسام حبيب يعلق على الأخبار المتداولة، من خلال منشر له على موقع فيس بوك، قائلًا: "بجد رجعوا؟ محدش قالي".

وحسمت حينها الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل حول عودتها لطليقها حسام حبيب، من خلال إصدار بيان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: "تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة".

وأكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها لن تنسى سؤال العديد من الأشخاص عنها فى أزمتها، ومنهم الإعلامية لميس الحديدى والفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة منة شلبى، متابعةً أنها تعلم جيدًا بوجود مشاكل أهم من مشاكلها الشخصية لدى المواطنين وبدأت تشعر أن موضعها "بوّخ".





وقدمت شيرين، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON" اعتذارها إلى الجمهور على الهواء، قائلة: "عاوزة استغفر ربنا على الكذب اللى كذبته عشان أخلى صورة إنسان تبقى كويسة، وأنا كذبت ودى أكتر حاجة ربنا مبيحبهاش".

وسألتها لميس الحديدى عمّا كذبت بشأنه لترد الفنانة: "كدبت فى حاجات كتيرة أوى لأنى بنت أصول وكنت عاوزة أرفع صورة إنسان ممكن يروح فى يوم من الأيام يتجوز من عيلة تانية، ولو كنت قلت كلام وحش وقتها مكانش هيعرف يتجوز، وأنا نفسى يتجوز ويبعد عنى وأخلص منه".

وتابعت شيرين: "أنا ست قاعدة فى أمان الله مع بناتى، بقالنا 4 سنوات شايفين الويل، سافرنا الساحل وقلنا نقعد أربع أو خمس أيام ونرجع مبسوطين وتتحسن نفسية البنات ونفسيتى، ومكناش بنخرج ومكناش عايشين تقريبًا والبنات مكنوش بيعرفوا يقعدوا معايا، لأنى كنت عايشة مع زوج مش بيشتغل تقريبًا، وكنت محبوسة 24 ساعة فى أوضة نومى مش بعمل حاجة، قاعدة بس، وأنا غلطت فى حق نفسى، وكنت فاكرة إنى بحافظ على بيتى لكنى اكتشفت إنه ماكنش بيت، كانت عيشة فئران أو مصيدة أنا كنت زى الفار اللى بيدخل المصيدة ياكل حتة جبنة".

وتابعت شيرين: "كنت عايشة مع راجل مش بيشتغل ولا بيخرج ولا بيشوف أهله ولا أصحابه وكل همه حب الامتلاك، ومع ذلك فضلت جنبه، وهو لا يعرف إلا فكرة حب الامتلاك، وصبرت لأنى كنت بحاول أنجح الحب ده ومكنتش بحب اتهزم وأنا بطبعى أكون خدامة الرجل اللى أعيش معاه".

وكشفت شيرين عبد الوهاب كواليس خلافها مع طليقها الفنان حسام حبيب فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لميس الحديدى" فى برنامج "كلمة أخيرة"، وقالت: "حسام سرق العربية من قدام البيت.. سرق العربية مستغلا تواجدى فى الساحل.. أنا خرجت من الجوازة دى بالوكسة والحسرة.. ده إنسان خطر، لازم أروح اتعالج من آثاره عليا".

وأضافت شيرين عبد الوهاب: "كنت متكفلة بمصاريف بيته التانى (بيت والدى حسام حبيب).. طول عمره مابيشتغلش، وأهله باصين لى فى كل حاجة.. لو عملت أغنية ناجحة أمه هتقول اشمعنى ابنى.. حسام حبيب عاطل بالوراثة".

وكشفت شيرين عبد الوهاب كواليس خلافها مع طليقها الفنان حسام حبيب فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لميس الحديدى" فى برنامج "كلمة أخيرة، وقالت: "حسام حبيب طلب 10% من أرباح شغلى.. أنا أتجوز قرد ومارجعش ليه تانى.. ومش عايز أعرف حد اسمه حسام تانى".

وأضافت: "أنا استاهل الضرب عشان طلعت قولت مابيخدش منى فلوس.. أنا آسفة للناس عشان كدبت عليكوا، وهتعب عشان أرجع تانى شيرين اللى ضيعتها.. وعلاقتى بحسام عمرها ما كانت حب".





وكانت شيرين قد نفت كل تلك الاتهامات خلال الفترة الماضية، حيث أشارت شيرين إلى أن حسام حبيب لم يستولَ على أموالها فى أى وقت من الأوقات، قائلة: "بصراحة حق الله أن حسام عمره ما أخد منى فلوس ولا استفاد منى ماديا بل بالعكس تماما أنا ما عرفش احوش فلوس ليا غير لما اتجوزت حسام عشان كان بعكس اللى بيتقال تماما وهو كان بيحافظ على مالى ودى صراحة عشان دى حاجة هسأل عليها قدام ربنا"، لتعود اليوم وتؤكد كل تلك الاتهامات.

وقالت شيرين إن حسام حبيب حمل السلاح فى وجهها وفى وجه بنتيها، قائلة: "عيالى كانوا هيضربوا بالرصاص، قبلها بيومين قاعدين فى الأوضة، طلع من الدرج علبة فيها رصاص.. راح مدينى رصاصة وقال لى خد دى منى هدية".

وأضافت: "الحمد لله إنى لسه عايشة، وحسبى الله ونعم الوكيل.. احنا اطلقنا لما قصيت شعرى (بائن)، واللى حصل بعد ما هديت من الكارثة حسيت إن أنا مش قادرة استغنى عنه واديله فرصة تانية.. خناقات فيها ضرب وسحل على الأرض وشتيمة عمر ما إنسانة تقبلها على نفسها.. واتنيلت على عينى ورجعت فقولنا ندى فرصة تانى وشروط.. وبناتى فى بيت تانى ونشتغل.. لحد ما ابتدت الوعود تتلاشى والمشاكل ترجع تانى وقلة الأدب ترجع تانى".

وتابعت: "كل خناقة تحصل ما بينا يحرق دمى لحد ما امسك المكنة واحلق شعرى.. وطلعت غنيت عشان بناتى مايتعقدوش وحسستهم إنه (نيو لوك).. تخيلى قد إيه أنا تعبت، ومش بستعر من شكلى.. ولما رجعنا لبعض تانى رجعوا تانى البنات يشوفوا إنه بيتدخل فى كل شيء وإنسان معندهوش شغل".