شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة حسن أبو السعود ترد على شيرين عبد الوهاب: التنمر والسخرية من الناس عيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أسرة الراحل حسن أبو السعود بيانا ردا على ما ذكرته شيرين عبد الوهاب خلال مداخلتها ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدى، وجاء كالآتي: "في ميزان الإنسانية إيه قيمة الموهبة إذا اقترنت بالإساءة والأذى؟.. التنمر والسخرية من الناس عيب.. بس العار الحقيقي التنمر والسخرية من شخص ميت -ومش هقول شخص واكلين معاه عيش وملح وله فضل علينا.. لأن قليل الأصل ممكن يتناسى وينكر ده عادي- لأن الإساءة لشخص ميت مستوى أكثر انحداراً من الشر والدناءة".

وأضاف البيان: "وقت الحساب.. المسيء هيقول لربنا إيه.. هيقوله لأ متحاسبنيش إني بتريق على ميت وبجرحه وبجرح محبيه وأسرته، أصل أنا موهوب أو مشهور أو غني؟ لأ متحاسبنيش أصل أنا أحسن فنان في الكون؟

للأسف المسيء في ابتلاء شديد مش فاهم إنه عمال يحفر ويوسع في الحفرة لنفسه".

وتابعت أسرة حسن أبو السعود: "للأسف الشر زايد وقلة الأصل زايدة وقلة الأدب مسكوت عنها، وكمان الأفاقين ماسكين راية دفاع مستديم عن الظلم والإيذاء. ميزان وبيتملي.. ربنا يجعل وجع قلبي ودعائي الليلة دي وليالي قبلها بسبب الإساءة المتكررة والحقد الظاهر في الطاقة والكلام من نصيب أي وكل مُسيء".

واختتم البيان: كلمة أخيرة.. حسن أبو السعود الله يرحمه شكلاً كان قمر وشخصيا كان دمه سكر وطيب وكريم ومتواضع ومثقف وبيتكلم 3 لغات أجنبية بطلاقة ولبق وذوق.. فمش ممكن هتكوني شبهه في يوم من الأيام".