شكرا لقرائتكم خبر عن درة: بدايتى فى مصر مع يوسف شاهين فى فيلم "هي فوضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة درة، خلال استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على قناة أون، أن والدها رفض دخولها مجال التمثيل في البداية وكان قلقان عليها، ودرست علوم سياسية، مضيفة: "بدأت أشارك في المسرح أثناء تواجدى في تونس بشكل احترافى، وجاءت البداية في فيلم (هي فوضى) للمخرج الراحل يوسف شاهين الذى كنت أحبه على المستوى الفنى".

وأضافت درة: "الراحل السيناريست وحيد حامد قدمنى في فيلم "الأولى فى الغرام" وكنت أحب أعماله أيضا، وأشارت إلى أنها تحب التنوع في الأدوار، خصوصا أنها تقدم من خلال مسلسل "المتهمة" دور أكشن، ومن المقرر طرحه قريبا على إحدى المنصات.

وأعربت الفنانة درة عن سعادتها بمشاركتها في فيلم جدران الذى عرض مؤخرا على منصة "Watch it" وينتمى إلى أفلام الرعب.

وأضافت درة، خلال استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج كلمة أخيرة الذى يذاع على قناة "أون": "أهم ما جذبنى في العمل قصته التى رأيتها جديدة على السينما المصرية، وأنا شخصيا أحب التنوع والاختلاف في الأدوار".

وقالت: "معظم أبطال الفيلم اشتغلت معاهم قبل ذلك في عدة أعمال منهم فراس سعيد وهند عبد الحليم ونيكولا معوض وغيرهم".

وأكدت درة: "قدمت الرعب قبل ذلك في مسلسل الشارع اللى ورانا، ولكن ليس بقدر الرعب في فيلم جدران، مشيرة مضيفة ان نوعية تلك الأدوار ترهقنى .

وتصدر مؤخرا فيلم جدران قائمة مؤشرات جوجل بعد عرضه الأول على منصة watch it الرقمية لأول مرة على شاشتها والفيلم بطولة درة، نيكولا معوض، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أحمد بدير، وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة.

ويأتى عرض فيلم "جدران" الذى تقوم ببطولته النجمة درة، بعد عرض فيلمها الأخير "الكاهن" على منصة watch it بشكل حصرى فى عيد الفطر الماضى، وشارك درة بطولة "الكاهن" كلاً من إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحى عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، فاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.