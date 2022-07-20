شكرا لقرائتكم خبر عن درة: أحب التنوع فى أدوارى.. وفيلم "جدران" عمل مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة درة عن سعادتها بمشاركتها في فيلم جدران الذى عرض مؤخرا على منصة "Watch it" وينتمى إلى أفلام الرعب.

وأضافت درة، خلال استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج كلمة أخيرة الذى يذاع على قناة "أون": "أهم ما جذبنى في العمل قصته التى رأيتها جديدة على السينما المصرية، وأنا شخصيا أحب التنوع والاختلاف في الأدوار".

وقالت: "معظم أبطال الفيلم اشتغلت معاهم قبل ذلك في عدة أعمال منهم فراس سعيد وهند عبد الحليم ونيكولا معوض وغيرهم".

وأكدت درة: "قدمت الرعب قبل ذلك في مسلسل الشارع اللى ورانا، ولكن ليس بقدر الرعب في فيلم جدران، مشيرة مضيفة ان نوعية تلك الأدوار ترهقنى .

وتصدر مؤخرا فيلم جدران قائمة مؤشرات جوجل بعد عرضه الأول على منصة watch it الرقمية لأول مرة على شاشتها والفيلم بطولة درة، نيكولا معوض، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أحمد بدير، وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة.

ويأتى عرض فيلم "جدران" الذى تقوم ببطولته النجمة درة، بعد عرض فيلمها الأخير "الكاهن" على منصة watch it بشكل حصرى فى عيد الفطر الماضى، وشارك درة بطولة "الكاهن" كلاً من إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحى عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، فاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.