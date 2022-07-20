“عشأنجي”.. تامر حسني بصورة خارجة عن المألوف على غلاف ألبومه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم المصري تامر حسني بوستر ألبومه الغنائي الجديد “عشأنجي” الذي من المقرر أن يُطرح في الأسواق خلال الأيام المقبلة.

بوستر الألبوم وجد صدى وإيشادات واسعة، حيث رأى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه يحاكي فكرة جديدة ومختلفة عن كل ما يقدّم على الساحة الغنائية العربية، خاصةً أن تامر أطلّ بصورة خارجة عن المألوف من حيث الألوان والجرافيكس.

ويطرح تامر حسني أغنية عنوان الألبوم “عشأنجي” خلال الساعات المقبلة، إذ كشف عن الإعلان الدعائي لفيديو كليب الأغنية وحقق البرومو أكثر من نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

ويتضمن ألبوم تامر الجديد باقة من الأغنيات المنوّعة بين الرومانسي والإيقاعي والشعبي، تعاون من خلالها تامر حسني مع نخبة من الشعراء والملحنين والموسيقيين.

على صعيد آخر، يعيش تامر حسني حالة استثنائية من النشاط الفني، حيث ينشغل بنجاح فيلمه السينمائي الجديد “بحبك” الذي تصدّر إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى، محققًا أعلى إيراد دولي لفيلم عربي في تاريخ السينما العربية.

والفيلم هو من تأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه في الإخراج السينمائي، ويشاركه في بطولته النجوم هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، ومدحت تيخة، وتدور أحداثه في إطار رومنسي اجتماعي يحمل الطابع الكوميدي.