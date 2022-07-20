نجوى كرم تُبهر الجمهور بإطلالة جديدة.. “رح تبقى الوردة تضوّي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألقت النجمة اللبنانية نجوى كرم بإطلالة جديدة تفيض جمالًا وأنوثة، تحولت سريعًا إلى حديث الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأطلّت نجوى كرم بصور جديدة نشرتها على حسابها في موقع “إنستغرام” وظهرت فيها بإطلالة كاجوال مبهرة، حيث ارتدت تنورة راقية من البليسيه العريض بألوان الأخضر والأبيض والبني، مع حزام أخضر عريض على الخصر من نفس قماش التنورة. ونسقت نجوى مع هذه التنورة بلوزة قصيرة باللون الأبيض، صُممت بدون أكمام ومكشوفة عن الأكتاف، بينما أكملت إطلالتها ببعض الأكسسوارات البيسطة باللونين البيج والبني.

وعلّقت نجوى كرم على الصور بكلمات أغنيتها الجديدة “حلوة الدّنيي” التي أصدرتها مؤخرًا حيث كتبت: “وفوق الشّوكة رح تبقى الوردة الوردة تضوّي”.

تفاعل الجمهور مع صور نجوى كرم الجديدة بشكل واسع ونالت إعجاب الآلاف منهم فتصدّرت الترند خلال فترة قصيرة، حيث تركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها الدائم في مختلف الإطلالات واللوكات.

يذكر أن أغنية “حلوة الدّنيي” هي من كلمات وألحان جهاد حدتشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، وميكس وماستر فادي جيجي. أمّا الكليب فجاء بسيطًا بأسلوب اليوتيوب Shorts أو الـ Music Shots، حيث ظهرت نجوى كرم بلقطات أكثر من رائعة، وكان التركيز على أجواء الأغنية الفرحة، لتكون بذلك نجوى أوّل فنانة عربية تعتمد هذه التقنية لطرح أغنيتها

وتتصدّر الأغنية منذ طرحها قائمة الأغنيات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا موقع “يوتيوب” إذ حصد العمل أكثر من 2 مليوني مشاهدة في أسبوعين.