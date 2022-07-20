بعد اتهامات ابن اخته له بزنا المحارم.. شقيق ريكي مارتن يخرج عن صمته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت صحيفة “تي أم زي” أن شقيق الفنان العالمي ريكي مارتن، إريك أعلن الدعم الكامل له في مواجهة ابن اخته الذي وجه له اتهامات جنسية خطيرة.

وتحدث إريك مارتن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن القضية الجارية في بورتوريكو التي رفعها ابن اخت النجم ريكي مارتن، غير الشقيقة، متهماً إياه بضربه والتعرض له لإيذاء جسدي ونفسي على إثر إنهاء علاقتهما العاطفية مؤخراً.

وقال إيريك في بث مباشر عبر تطبيق “فايسبوك”: “إن مجرد بدء قضية وتحقيق لا يعني أن الشخص المتهم مذنب بالضرورة وأن الضحية المزعومة تقول الحقيقة، وأنه لا يزال يتعين فحص الحقائق بدقة”.

وشرح إريك أنه يقف إلى جانب العدالة والحقيقة، وأضاف أنه إذا كانت المزاعم ضد ريكي صحيحة، وهو أمر يثير الشك، فإن رد المجتمع لا ينبغي أن يكون انتقاماً، ولكن إعادة تأهيل لأخيه.

وصرح أيضاً بأن دينيس كان بعيداً من العائلة، ولذلك لا يدري نوع الأذى الذي ألحقه بأفراد الأسرة، ولم يشرح بالتفصيل نوع المصائب التي ورطهم فيها دينيس سابقاً.

وأكد إيريك أنه يحب دينيس، ابن اخته، ولكنه يعتقد أنه مصاب باضطرابات نفسية وعقلية.

ومن المرجح أن تقام المحاكمة في 21 تموز (يوليو) الجاري. وقد يواجه المغني الشهير عقوبة تصل إلى 50 عاماً في السجن، وذلك لأن القانون في بورتوريكو لا يتهاون مع ادعاءات زنا المحارم، إذا تم تأكيد العلاقة الرومانسية المزعومة بين مارتن وسانشيز.