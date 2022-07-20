القصة لكريم فهمي.. حمادة هلال يعقد جلسات عمل استعداداً لفيلمه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الفنان المصري حمادة هلال، تحضيراته لانطلاق تصوير فيلمه الجديد، الذي سيتعاون خلاله مع الفنان كريم فهمي، الذي تولى مهمة كتابة قصته.

وأفادت مصادر صحفية أن الشركة المنتجة للفيلم، تجري حالياً جلسات عمل من أجل ترشيح باقي الفنانين المشاركين في بطولته، لإنهاء التعاقد معهم، على أن تنطلق عمليات التصوير خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وكان من المفترض أن يبدأ هلال، تحضيراته لإنتاج الجزء الثاني من فيلم “حلم العمر”، لكن تأجل هذا المشروع من أجل مشروعه الجديد مع صديقه كريم فهمي.

ولم يستقر حمادة هلال، حتى الآن على تقديم جزء ثالث من مسلسله “المداح”، الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه في ماراثوني رمضان الماضي وقبل الماضي. ورغم نجاحه، إضافة إلى مطالبة الجمهور بعرض جزء ثالث منه، فإن الشركة المنتجة لم تعلن رسمياً حتى الآن عن التحضير لجزء جديد.

“المداح”، من بطولة: حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدى، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، عفاف رشاد، هلا السعيد، مع ضيف الشرف أحمد بدير، وتأليف أمين جمال، وليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.