توبا بويوكستون تتصدّر بـ”ذات أخرى”.. كل ما تريدون معرفته عن المسلسل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أيام قليلة تفصل الجمهور عن عرض مسلسل “ذات أخرى”، للنجمة التركية توبا بويوكستون على منصة نتفليكس العالمية، وهو ما أعلنت عنه الأولى من خلال نشر الإعلان الترويجي للعمل المنتظر.

وقبل ساعاتٍ قليلة، شاركت توبا البرومو التشويقي عبر حسابها في “إنستغرام”، الذي استعرض في دقيقتين أبرز لقطات المسلسل وما سيتحدث عنه العمل، وسيطرت على غالبية المشاهد النجمة التركية التي تجسد شخصية جراحة ناجحة تُدعى “إدا”.

ويتضح من العمل أن “إدا” تقع في غرام الفنان مراد بوز الذي يجسد شخصية “توبراك” في العمل، أثناء قيامها برحلةٍ مع صديقاتها التي تربطها بهن علاقة قوية امتدت من الجامعة وهي سيفجي المحامية الطموحة التي تلعب دورها النجمة بونجوك يلماز، وليلى ربة المنزل التي تعيش حياة سعيدة مع زوجها وابنها وتجسد دورها النجمة صدى باكان.

كما يتضح أن حياة صديقاتها تتغير أيضاً في هذه الرحلة الروحانية التي بدأتها “سيفجي” بعد أن علمت بإصابتها بالسرطان، وستدخل الفتيات الثلاث في أحداث غير متوقعة في حياتهن.

من جهتها، شاركت المنصة العالمية بعض الصور من المسلسل لشخصيات العمل الرئيسية، عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك شاركت البوستر الرسمي للعمل، الذي جاء على شكل شجرة زيتون، وتضمن أيضاً صوراً لأبطال العمل.

وفي وقتٍ سابق، كانت نجمة “سنوات الضياع” قد شوقت متابعيها للمسلسل من خلال بث عدة لقطاتٍ من الكواليس، ظهرت فيها برفقة زملائها في العمل، وأرفقتها باسم المسلسل وهو “ذات أخرى”.

كما شاركت النجمة المعروفة بـ”لميس” حينها صورةً لموعد عرضه، الذي سيكون في 28 من شهر يوليو القادم.

يُذكر أن شائعات كانت قد طالت المغني التركي مراد بوز، الذي سيلعب دور البطولة في المسلسل إلى جانب توبا، بوجود علاقةٍ تجمعهما، وجاء ذلك بعدما نشرت توبا مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستغرام”، ظهرت فيها بشكل عفوي ولطيف مع النجم مراد بوز، حيث كانت توبا تحاول وضع أحمر الشفاه، بينما كان مراد بوز يحاول إضحاكها باستمرار.

لكنَّ الطرفين أكدا بعدها أن ما يجمعهما كان مجرد صداقة، بدأت أثناء تصوير هذا المسلسل.