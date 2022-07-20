شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل يصور الجزء الأخير من Fast & Furious فى روما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور فان ديزل الجزء العاشر و الأخير من فيلم Fast & Furious في روما بأيطاليا، وشوهد وهو يتحدث مع أفراد الطاقم أثناء أخذ استراحة من التصوير.

فيلم Fast & Furious 9 من بطولة فان ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، جون سينا، فين كول، سونج كانج، آنا ساواي، ويدور الجزء الجديد من Fast & Furious حول استعانة Cipher بمساعدة جايكوب، الأخ الأصغر لدوم للانتقام من دوم وفريقه.

وحرص النجم العالمى فان ديزل على إحياء ذكرى رحيل صديقه المقرب النجم بول ووكر، الذى شاركه فى بطولة الأجزاء الأولى من سلسلة fast and furious، قبل رحيله منذ ثمانى سنوات إثر حادث مأساوى بسيارته الفارهة فى شوارع ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث كانت تربطهما علاقة صداقة قوية خارج العمل.

وفى صورة جديدة نشرها النجم العالمي فين ديزل، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ظهرت فيها ميدو ووكر، ابنة النجم الراحل بفستان زفافها، ليسرد ديزل قصة استقبالها ووصولها أثناء تواجده بجوار والدها فى غرفة العمليات لحظة ولادتها، ليحيى ذكرى رحيل صديقه المقرب على طريقته الخاصة، وكتب "لا يمر يوم لم أفكر فيه وفى الأخوة التى أنعم علينا بها" فى إشارة إلى الصداقة التى تجمع ميدو وابنته، وأضاف ديزل "أفتقدك، ويخبرنى أطفالى دائمًا أن العم بول معك أبى دائمًا، وأنا أعلم فى قلبى أنهم على حق. أفتقدك بابلو"، وسرعان ما ردت ميدو فى التعليقات وكتبت "أحبك أحبك أحبك".