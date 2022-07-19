شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب: عيالى كانوا هيتضربوا بالرصاص من حسام حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب كواليس خلافها مع طليقها الفنان حسام حبيب فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لميس الحديدى" فى برنامج "كلمة أخيرة"، وقالت إن حسام حبيب حمل السلاح فى وجهها وفى وجه بنتيها، قائلة: "عيالى كانوا هيضربوا بالرصاص، قبلها بيومين قاعدين فى الأوضة، طلع من الدرج علبة فيها رصاص.. راح مدينى رصاصة وقال لى خد دى منى هدية".

وأضافت: "الحمد لله إنى لسه عايشة، وحسبى الله ونعم الوكيل.. احنا اطلقنا لما قصيت شعرى (بائن)، واللى حصل بعد ما هديت من الكارثة حسيت إن أنا مش قادرة استغنى عنه واديله فرصة تانية.. خناقات فيها ضرب وسحل على الأرض وشتيمة عمر ما إنسانة تقبلها على نفسها.. واتنيلت على عينى ورجعت فقولنا ندى فرصة تانى وشروط.. وبناتى فى بيت تانى ونشتغل.. لحد ما ابتدت الوعود تتلاشى والمشاكل ترجع تانى وقلة الأدب ترجع تانى".

وتابعت: "كل خناقة تحصل ما بينا يحرق دمى لحد ما امسك المكنة واحلق شعرى.. وطلعت غنيت عشان بناتى مايتعقدوش وحسستهم إنه (نيو لوك).. تخيلى قد إيه أنا تعبت، ومش بستعر من شكلى.. ولما رجعنا لبعض تانى رجعوا تانى البنات يشوفوا إنه بيتدخل فى كل شيء وإنسان معندهوش شغل".