شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب: أنا أتجوز قرد وما أرجعش لحسام حبيب.. وآسفة إنى كدبت عليكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب كواليس خلافها مع طليقها الفنان حسام حبيب فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لميس الحديدى" فى برنامج "كلمة أخيرة، وقالت: حسام حبيب طلب 10 % من أرباح شغلى.. أنا اتجوز قرد ومارجعش ليه تانى.. ومش عايز أعرف حد اسمه حسام تانى".

وأضافت: "أنا استاهل الضرب عشان طلعت قلت ما بيخدش منى فلوس.. أنا أسفة للناس عشان كدبت عليكوا، وهتعب عشان أرجع تانى شيرين اللى ضيعتها.. وعلاقتى بحسام عمرها ما كانت حب".

وكانت شيرين قد نفت كل تلك الاتهامات خلال الفترة الماضية، حيث أشارت شيرين إلى أن حسام حبيب لم يستولي علي أموالها في أي وقت من الأوقات، قائلة: "بصراحة حق الله أن حسام عمره ما أخد مني فلوس ولا استفاد مني ماديا بل بالعكس تماما أنا ما عرفش احوش فلوس ليا غير لما اتجوزت حسام عشان كان بعكس اللي بيتقال تماما وهو كان بيحافظ علي مالي ودي صراحة عشان دي حاجة هسأل عليها قدام ربنا"، لتعود اليوم وتؤكد كل تلك الاتهامات.