شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين أولى بطلات مسلسل "الونش" أمام محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة ميرهان حسين على المشاركة في مسلسل "الونش" للنجم محمد رجب وتأليف أحمد عبد الفتاح، والمقرر انطلاق تصويره الشهر المقبل، لتكون ميرهان أولى بطلات العمل، الذي يعتمد على بطلتين أمام رجب، فيما يواصل المخرج إسماعيل فاروق اختيار باقى الفنانين المشاركين في البطولة بعد التعاقد في وقت سابق مع الفنان محمود عبد المغنى.

ويسجل "الونش" التعاون الثالث بين ميرهان حسين ومحمد رجب بعد فيلم "الخلبوض" عام 2015 والذى شارك في بطولته إيمان العاصى، إيناس كامل، سامية الطرابلسى، رانيا ملاح وإسماعيل فاروق، ومسلسل "علامة استفهام" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته هيثم أحمد زكى وجيهان خليل ومحمود البزاوى وإخراج سميح النقاض.

وشاركت ميرهان حسين مؤخراً في مسرحية "الليلة الكبيرة" التي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والعرض بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.

وسبق وشاركت ميرهان أيضاً في عرض مسرحية "يا العب يا اغلس" في السعودية أيضاً، وبطولة روجينا، مصطفى خاطر، أحمد رزق، محمد ثروت، حمدي المرغني، ويزو، وإخراج أشرف زكي، وتدور أحداثها ف إطار كوميديا اجتماعية غنائية واستعراضية عن قضية ميراث، حيث يترك الشربتلي باشا وصية لابنه الوحيد وأولاد أخيه، لكن الطمع يحرض أولاد الأخ على التخلص من ابن عمهم ليتمكنوا من الميراث كله، ولكن تفشل كل المحاولات ليكتشفوا أن الميراث الحقيقي هو في حبهم لبعضهم ولم شملهم.

وكان آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل "أنا وهى" من 15 حلقة وتم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وهو تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.