شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار عودتها للتمثيل.. كاميرون دياز مع زوجها أثناء نزهة فى "ماليبو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عودة كاميرون دياز للعمل من جديد بعد 8 سنوات من اعتزال التمثيل لم تمنعها من استمرار التركيز على وقتها بصحبة عائلتها، مثلما رصدت عدسات المصورين مؤخراً للنجمة الشهيرة التى لعبت بطولة العديد من الأفلام الشهيرة، حيث ظهرت مؤخراً بصحبة زوجها في رحلة بمدينة ماليبو ظهرت خلالها بإطلالة بيضاء.



كاميرون دياز وزوجها

استرجعت الممثلة كاميرون دياز ذكريات بدايتها الفنية، وتحديدًا بطولتها لأهم أفلامها على الاطلاق والممثل في The Mask مع الممثل جيم كارى التي حققت به نجاحاً كبيراً، أثناء حلولها ضيفة على برنامج "Second Life" بمناسبة عودتها من جديد بعد الاعتزال الذى غابت على اثره لمدة ثمانية سنوات كاملة.



كاميرون وزوجها

وقالت: "سافرت لمدة عام كامل لباريس على أمل إيجاد فرصة عمل، ولكني لم استطع إيجاد أية وظيفة مناسبة، وبعدها سافرت لـ لوس انجلوس، التي قابلت فيها وكيل رشحني لتمثيل دور البطولة أمام جيم كارى، وهو ما لم اتخيله في البداية، نظراً لأن آنا نيكول سميث كانت المرشحة، ولكن شاءت الظروف أن ألعب بطولة العمل الذى مهد الطريق لبطولات أعمال أخرى".

كما استرجعت الممثلة كاميرون دياز ذكريات بدايتها الفنية، قبل بطولة The Mask أثناء حلولها ضيفة على برنامج "Second Life" بمناسبة عودتها من جديد بعد الاعتزال الذى غابت على اثره لمدة ثمانية سنوات كاملة.

كاميرون دياز وخلال تصريحاتها فاجأت الجميع أنها تم استخدامها قبل الشهرة وبطولتها لفيلم The Mask من أجل تهريب مواد ممنوعة في حقيبة تمتلكها من جانب البعض، وذلك على هامش تواجدها في باريس، حيث كانت تتجه لرحلة للمغرب وتفاجأت بأن الحقيبة بمجرد فتحها وجدت المواد الممنوعة، والتي لم تكن تعلم بشأنها شيء.