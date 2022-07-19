شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ورش مسرحية فى الدورة الـ 15 من المهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهرجان القومى للمسرح برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، عن ورش الدورة الخامسة عشرة، والتى تشمل حلقات عمل فى الإخراج والعرائس، والمقرر أن تطلق طوال فترة المهرجان من 24 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

ويقدم المخرج إسلام إمام ورشة الإخراج المسرحى، بينما يقدم المخرج محمد عبد الهادى ورشة التمثيل وفنان العرائس عماد أبو سريع يقدم ورشة تصنيع العرائس.

ويهدى المهرجان فى دورة هذا العام للفنان الكبير الراحل عزيز عيد، الذى مارس الإخراج والتمثيل والتأليف وصاحب الأفكار والرؤى الجديدة والعميقة للمسرح، ولذلك قد أطلقوا عليه لقب "رائد المسرح العربى".

يشار إلى أن الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومى للمسرح المصرى تقام تحت عنوان "المخرج المسرحى المصرى"، وتنطلق فى يوم 24 يوليو على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على نفس المسرح برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم .