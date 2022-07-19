شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بايرن ميونيخ يُعلن تعاقده مع دي ليخت من يوفنتوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، منذ قليل، عن تعاقده مع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، قادمًا من صفوف يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

دي ليخت ينضم إلى بايرن ميونيخ

وقال النادي في بيان رسمي أن دي ليخت سينضم إلى البافاري بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2027، حيث اجتاز الفحص الطبي.

تعليق دي ليخت على انضمامه إلى بايرن ميونيخ

وقال دي ليخت في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد جدًا لأن أصبح لاعبًا في هذا النادي الكبير، يعتبر نادي بايرن ميونيخ أنجح الأندية في ألمانيا، ومن أنجح الأندية في أوروبا وأيضًا في العالم".



وتابع: "منذ البداية شعرت بتقدير صادق للقيادة الرياضية والمدرب والمجلس، مما أقنعني".



واختتم:" بالإضافة إلى ذلك، فإن بايرن ميونخ هو نادي مُدار بشكل ممتاز ولديه أهداف كبيرة، وأنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من تاريخ بايرن ميونخ".

وفي سياق آخر، كان نادي بايرن ميونيخ أعلن عن رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى برشلونة.

وغادر روبرت ليفاندوفسكي، من بايرن ميونيخ إلى برشلونة في صفقة كلفت خزينة النادي الكتالوني 50 مليون يورو، قبل موسم من نهاية عقده مع البافاري.