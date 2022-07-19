شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مرتضى: لا صحة لاستقالة مجلس نقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق مرتضى المستشار الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية إن كل ما تردد حول استقالة مجلس النقابة خلال ساعات عار من الصحة، ومازال أعضاء النقابة يؤدون واجبهم.

وأضاف طارق مرتضى فى تصريح لـ"الخليج 365" أن المجلس سيجتمع ليناقش الوضع المتأزم حاليا بعد استقالة الفنان هانى شاكر من منصب نقيب الموسيقيين، مؤكدا أن المجلس سيمارس كل أنواع الضغط من أجل عدول أمير الغناء العربى عن القرار.

كان الفنان حلمى عبد الباقى قد قال فى تصريح لـ"الخليج 365" إنه على الرغم من رفض مجلس نقابة الموسيقيين واتحاد النقابات الفنية استقالة الفنان هانى شاكر من منصب نقيب الموسيقيين إلا أنه حتى الآن لم يتراجع عن قراره، مؤكدًا: "الفنان هانى شاكر متمسك بقرار الاستقالة من الموسيقيين".

وكان عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى قد طالبوا الفنان هانى شاكر بالتراجع عن قرار استقالته من نقابة الموسيقيين، الذى جاء على خلفية مؤتمر النقابة الأخير، والذى شهد اشتباكات وتراشق بالألفاظ بين الأعضاء، كان طرفاها سعيد أرتيست عازف الإيقاع ومغنى المهرجانات حسن شاكوش، إذ جاء الأخير للاعتذار عن التصريحات التي صدرت عنه فى حق عازفى الإيقاع، لكنهم اعترضوا على منحه كارنيه النقابة قبل موعد انعقاد المؤتمر، لتعلو الأصوات وتتشابك الأيدى قبل أن يغادر هانى شاكر القاعة معلنًا فى نفس اليوم استقالته عن منصب نقيب الموسيقيين.