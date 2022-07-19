شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم على البحر شكل تانى.. هنا الزاهد على لانش و مى سليم فى باريس "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر عدد من نجوم الفن على الشواطئ فى المدن الساحلية للاستمتاع بقضاء إجازتهم الصيفية وعطلات نهاية الأسبوع، ومن أبرز النجوم الذين ظهروا على الشاطئ وشاركوا صورهم مع الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، نرمين الفقي، هنا الزاهد، مي سليم.

ونشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها على حسابها الشخصي على موقع "انستجرام" وظهرت هنا الزاهد في لانش عقب خروجها من البحر وعلقت هنا بـ “ايموجي" البحر والسباحة.



هنا الزاهد

كما ظهرت الفنانة نرمين الفقي في أحد شواطئ الساحل الشمالي حيث نشرت صورة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلقت نرمين الفقي على الصورة بـ “الله على جو الساحل البحر عالي بس الجو جميل عمار يا مصر مساء الخير علي الجميع".



نرمين الفقي

و ظهرت أيضاً الفنانة مي سليم على احد شواطئ العاصمة الفرنسية باريس مرتديه فستان أسود و علقت على الصورة المنشورة لها على حسايها على موقع "انستجرام بـ "ايموجي" قلوب.



مي سليم

وفي وقت سابق نشرت الفنانة منه شلبي صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وهي تستعرض لياقتها البدنية ورشاقتها على أحد شواطئ المدن الساحلية أثناء ممارستها التمارين الرياضية، وعلقت منه شلبي على الصورة، "ننظر دائمًا نحو ضوء، عطلة نهاية أسبوع سعيدة للجميع".

كما ظهرت الفنانة هاجر احمد مرتدية فستان تايجر، فى لانش برفقة زوجها أحمد الحداد، حيث كان يستمتعان بنزهة بحرية، ونشرت الصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت هاجر أحمد، "دائما وابداً"، فيما نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة "سيلفي" عبر حسابها على "انستجرام"، بملابس البحر على أحد الشواطئ.